Настоящее Fair Play: итальянка, отдавшая "серебро" Джими, получила награду за честную борьбу

Микела Каррара стала подлинным примером честной борьбы в биатлоне. Итальянка подала протест на свою же победу из-за ошибки в электронной системе, отслеживающей стрельбу биатлонисток.

25-летняя итальянская биатлонистка финишировала первой в индивидуальной гонке, открывшей программу чемпионата Европы-2023. Однако победительницей старта Микела Каррара пробыла недолго.

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Награда за честную борьбу

Итальянская команда протестовала на свой же результат. Оказалось, что система электронного отслеживания результатов ошибочно не учла два промаха итальянки на второй стрельбе, которая в результате была наказана двумя минутами штрафа и опустилась на 11 место.

В результате украинка Юлия Джима, которая сначала финишировала третьей, поднялась на вторую ступень пьедестала. А победительницей "индивидуалки" стала немка Лиза Мария Шпарк, которая до смены результатов была второй. В тройку призеров запрыгнула другая представительница Германии Селина Гротиан.

Итальянская команда и сама Каррара заверили, что хотят наград за честную борьбу. Потому и подала протест на свой же результат.

Организаторы чемпионата Европы-2023 в Ленцерхайде дали Микели Каррари специальную награду за честную борьбу. Вот такое Fair Play по-итальянски, которое не обошли стороной.

Напомним, что Микела Каррара так и не поднялась на пьедестал по итогам всего ЧЕ-2023 по биатлону. В спринте итальянка стала 19-й, а в преследовании поднялась на 9-е место. В смешанной эстафете вместе с Италией финишировала всего 8-ю.