Почтовый ящик пустой: Мик Шумахер, скорее всего, не вернется в Формулу-1 в сезоне-2024

У Мика Шумахера могут возникнуть проблемы с местом трудоустройства. Причина для этого нашлась достаточно банальная.

Мик Шумахер, скорее всего, не вернется в Формулу-1 в сезоне-2024. Все потому, что в сотрудничестве с пилотом никто не заинтересован.

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Не везет

Сын легендарного Шумахера в текущем сезоне проводит в качестве резервного гонщика в рядах Мерседеса, куда по итогам прошедшей кампании немецкий, оставив состав Хааса. Однако ничего серьезного Шумахеру-младшему не светит и в новоиспеченном коллективе. По мнению босса команды Мерседеса Тото Вольффа, все из-за того, что команды не верят в талант Мика, поэтому упускают возможность получить хорошее пополнение состава, а также убивают надежду немца.

Мне кажется, команды многое теряют, когда не хотят приглашать Мика. Хотя я уверен, что если бы кто дал ему шанс, то получил бы хорошего пилота. Пока все выглядит так, что вряд ли ему удастся получить место в какой-то команде на новый сезон,

– сказал Вольфф.

Следует напомнить, что бывший руководитель Мерседеса также оценивает Шумахера, однако отмечал, что Мику следует переступить через самого себя, то есть меньше говорить и больше работать.