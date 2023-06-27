Мік Шумахер, скоріше за все, не повернеться у Формулу-1 у сезоні-2024. Все через те, що у співпраці з пілотом ніхто не зацікавлений.

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Не фартить

Син легендарного Шумахера поточний сезон проводить у ролі резервного гонщика у лавах Мерседеса, куди за підсумками минулої кампанії німецький, залишивши склад Хааса. Проте нічого серйозного Шумахеру-молодшому не світить і у новоспеченому колективі. На думку бос команди Мерседеса Тото Вольффа, все через те, що команди не вірять у талант Міка, тому втрачають нагоду отримати хороше поповнення складу, а також вбивають надію німця.

Мені здається, команди багато втрачають, коли не хочуть запрошувати Міка. Хоча я впевнений, що якби хтось дав йому шанс, то отримав би хорошого пілота. Наразі все виглядає так, що навряд чи йому вдасться отримати місце в якійсь команді на новий сезон,

– сказав Вольфф.

Варто нагадати, що колишній керівник Мерседеса також оцінює Шумахера, проте зазначав, що Міку варто переступити через самого себе, тобто менше говорити та більше працювати.