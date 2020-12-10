Колишній гравець Динамо Артем Мілевський особисто привітав президента клубу Ігоря Суркіса з виходом команди в 1/16 фіналу Ліги Європи. Керівник клубу підколов футболіста у відповідь на запитання про преміальні гравцям.

Артем Мілевський вирішив особисто привітати президента Динамо Ігоря Суркіса з хорошим результатом команди у єврокубках. Це колишній динамівець зробив у прямому ефірі на ютуб-каналі "Бомбардир".

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Підколов Мілевського

Привітавшись Артем запитав власника клубу про особисту зустріч за чашкою кави. Начебто нападнику потрібно переговорити з ним. На що Суркіс не був проти та відповів, щоб Мілевський зателефонував йому наступного дня.

Після цього Мілевський довго не роздумуючи підійняв тему преміальних у Динамо. Артем запитав, чи готовий Суркіс виплатити хлопцям додаткові гроші за прохід у Лігу Європи. Також попросив не штрафувати гравці київського клубу.

На що отримав позитивну відповідь. Суркіс вирішив дещо підколоти ексдинамівця та згадав Артему його бурхливе минуле у Динамо.

"Не оштрафую, вони ж не поводять себе, як ви себе. Хотілося б оштрафувати, та нема за що", – відповів президент киян.

Наголосимо, що Мілевський виступав за Динамо у період з 2002/13 років. Артем неодноразово відзначався витівками поза футбольним полем, часто порушував режим у клубах разом із партнером по команді та другом Олександром Алієвим.

Додамо, що у заключному матчі Динамо мінімально переміг Ференцварош (1:0). Хоча такий результат зустрічі не дозволив киянам продовжити боротьбу у Лізі чемпіонів, але залишив єврокубкову весну для Динамо у Лізі Європи.