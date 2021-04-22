Индиана начала поединок с двух подряд выигранных четвертей. Однако после экватора матча инициатива перешла к гостям, но этого было мало для победы.

Примечательно Украинское дерби в НБА: Вашингтон Леня одолел Оклахому Михайлюка

Индиана – Оклахома 122:116 (34:28, 33:29, 26:29, 29:30)

Свое время в футболке Оклахомы получил атакующий защитник Святослав Михайлюк. Украинец провел на паркете 36 минут 12 секунд, за это время он набрал 20 очков, сделал 9 подборов и 4 передачи. Также запомнился 2 блок-шотами, 5 потерями мяча и 4 персональными фолами.

Михайлюк провел второй результативный матч в составе Оклахомы и 4-й в карьере в НБА. Святослав установил несколько карьерных рекордов, в том числе украинец набрал наибольшее количество подборов, блок-шотов и реализованных бросков из игры.

Даже такая яркая игра баскетболиста из Украины не позволила команде прервать серию из поражений в сезоне. Теперь в ее пассиве 39 поражений при 20-ти победах и лишь 13 место среди 15 клубов. Индиана нанесла Оклахоме 12-е подряд поражение в сезоне НБА.

Следующий матч Оклахома сыграет дома против Вашингтона. Второе украинское дерби между командами Михайлюка и Алексея Леня состоится 24 апреля.

Результативная игра Михайлюка в матче Индиана – Оклахома видеообзор