Індіана розпочала поєдинок із двох поспіль виграних чвертей. Однак після екватору матчу ініціатива перейшла до гостей, але цього було замало для перемоги.

Варте уваги Українське дербі у НБА: Вашингтон Леня здолав Оклахому Михайлюка

Індіана – Оклахома 122:116 (34:28, 33:29, 26:29, 29:30)

Свій час у футболці Оклахоми отримав атакувальний захисник Святослав Михайлюк. Українець провів на паркеті 36 хвилин 12 секунд, за цей час він набрав 20 очок, зробив 9 підбирань та 4 передачі. Також запам'ятався 2 блок-шотами, 5 втратами м'яча та 4 персональними фолами.

Михайлюк провів другий результативний матч у складі Оклахоми та 4-й у кар'єрі у НБА. Святослав встановив декілька кар'єрних рекордів, зокрема українець набрав найбільшу кількість підбирань, блок-шотів і реалізованих кидків із гри.

Навіть така яскрава гра баскетболіста з України не дозволила команді перервати серію з поразок у сезоні. Тепер у її пасиві 39 поразок при 20-х звитягах та лише 13 місце серед 15 клубів. Індіана завдала Оклахомі 12-ї поспіль поразки у сезоні НБА.

Наступний матч Оклахома зіграє вдома проти Вашингтона. Друге українське дербі між командами Михайлюка та Олексія Леня відбудеться 24 квітня.

Результативна гра Михайлюка у матчі Індіана – Оклахома відеоогляд