Детройт 24 января провел очередной поединок в регулярном чемпионате НБА против Филадельфии. Украинец Святослав Михайлюк провел великолепный матч, но не помог команде избежать поражения.

Детройт на собственной площадке потерпел обидное поражение от Филадельфии – 110:114. Оно стало для аутсайдера НБА уже 13-ым в этом сезоне, это худший показатель среди клубов Восточной конференции, пишет 24 канал.

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Хороший матч украинца

Команды показывали одинаковый уровень баскетбола в матче. Первая и последняя четверть была за хозяевами – 31:28 и 22:20. А вот вторая и третья осталась за Филадельфией – 32:33 и 25:33 соответственно. Ключевую роль в итоговом результате как раз сыграла третья четверть.

Святослав Михайлюк провел на паркете 17 минут и 53 секунды, удивив результативностью. За отведенное время украинец набрал 15 очков, сделал 4 подбора и 3 передачи. Также баскетболист запомнился в игре 1-м перехватом, 2 потерями мяча и 3 фолами.

Филадельфия – лидер Восточной конференции НБА, в их активе 12 побед при 5 поражениях. Детройт же явный аутсайдер таблицы, он 13 раз не знает вкуса побед. За все матчи они только трижды уходили с паркета победителями.

Следующий матч команда Михайлюка сыграет дома 26 января с той же Филадельфией.

Детройт – Филадельфия: видеообзор