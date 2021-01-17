В рамках очередного матча регулярного чемпионата НБА Детройт сыграл на выезде против Майами. Наставник гостей не отвел украинцу Святославу Михалюку много времени на паркете.

Детройту удалось оформить убедительную победу на выезде над Майами – 100:120. Украинец Святослав Михайлюк сыграл за гостей 1 минуту и 52 секунды, пишет 24 канал.

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Невнятный матч Михайлюка

За это время украинский баскетболист набрал 3 пункта, забросив трехочковый. За такой короткий отрезок на площадке не сумел больше ничем запомниться.

Гости победили в трех четвертях, отдав сопернику лишь вторую– 23:29, 33:23, 19:38, 25:30.

Детройт продолжает замыкать таблицу Восточной конференции, эта победа позволила команде украинца приблизиться к Вашингтону. Майами потерпел 7 поражения при 4 победах.

Интересно, что в прошлом матче Михайлюк показал лучшую результативность в сезоне, набрав 18 очков и стал настоящим героем матча против Милуоки (101:110).

Майами – Детройт видеообзор