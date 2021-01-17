У рамках чергового матчу регулярного чемпіонату НБА Детройт зіграв на виїзді проти Маямі. Наставник гостей не відвів українцю Святославу Михалюку багато часу на паркеті.

Детройту вдалось оформити переконливу перемогу на виїзді над Маямі – 100:120. Українець Святослав Михайлюк зіграв за гостей 1 хвилину та 52 секунди, пише 24 канал.

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Невиразний матч Михайлюка

За цей час український баскетболіст набрав 3 пункти, закинувши триочковий. За такий короткий відрізок на майданчику не зумів більше нічим запам'ятатись.

Гості перемогли у трьох чвертях, віддавши супернику лише другу – 23:29, 33:23, 19:38, 25:30.

Детройт продовжує замикати таблицю Східної конференції, ця звитяга дозволила команді українця наблизитись до Вашингтона. Маямі зазнав 7 поразки при 4 перемогах.

Цікаво, що у минулому матчі Михайлюк показав найкращу результативність у сезоні, набравши 18 очок та став справжнім героєм матчу проти Мілуокі (101:110).

Маямі – Детройт відеоогляд