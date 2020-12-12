Український баскетболіст Детройта Святослав Михайлюк показав відмінну форму на паркеті у контрольному спарингу НБА. Його команда зустрічалася з Нью-Йорк Нікс.

У матчі українець Святослав Михайлюк провів на майданчику 16 хвилин. За цей час баскетболіст встиг набрати 14 очок та став одним із найрезультативніших гравців Детройта, пише 24 канал.

Оце так Баскетболіст Михайлюк "розриває" паркет на тренуванні у Детройті: відео

Найкращий у складі Детройта

Він показав 100-відсотковий показник у реалізації штрафних – 2 з 2-х. Також зробив чотири вдалі кидки з 9 з гри. Три перехоплення та два підбирання у активі Михайлюка.

Щоправда, така результативність баскетболіста з України не принесла його команді перемогу – 84:90 на користь Нью-Йорк Нікс.

Перед офіційними матчами така форма українського легіонера не може не тішити. Наголосимо, що офіційний твіттер-акаунт Детройта визнав українця найкращим гравцем зустрічі.