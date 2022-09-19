Михайлюк стал лучшим игроком на Евробаскет-2022 по одному из показателей

На чемпионате Европы по баскетболу 2022 года определился победитель. А после финального матча были определены и лучшие игроки по разным показателям. Сразу несколько украинцев попали в топ-10, а Святослав Михайлюк вообще возглавил один из рейтингов.

Сборная Украины на Евробаскет-2022 отыграла шесть матчей. Пять из них были на групповой стадии, и еще одна игра – в 1/8 финала против Польши. Украинцы первые три матча на турнире выиграли, а затем трижды подряд проиграли. И в итоге заняли 11-е место. Выиграла же турнир сборная Испании.

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После турнира организаторы подвели статистические итоги. Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк, отыграв 6 матчей на Евробаскете-2022, разделил первое место на турнире по перехватам. В среднем за игру на чемпионате Европы украинец записывал в актив 2,2 перехвата.

Вместе с Михайлюком первое место разделил Кендрик Перри (Черногория), но украинец проводил на площадке меньше времени.

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Вячеслав Бобров, забрасывая 53.8% дальних атак, занял 4 место на турнире по реализации трехочковых.

Алексей Лень имеет 7-й индивидуальный показатель турнира с 1,2 блок-шота за игру.

Что касается командной статистики, то Украина вошла в топ-5 по двум показателям: