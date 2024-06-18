Второй украинец в истории: Михайлюк с Бостоном стал чемпионом НБА
Во вторник, 18 июня, состоялся пятый матч финальной серии НБА-2023/2024. Судьбу чемпионства между собой определяли победители своих конференций Даллас и Бостон.
"Селтикс" к этой встрече подходили с преимуществом в счете 3:1. Поэтому им оставалось одержать последнюю победу для завоевания титула, что они успешно и сделали, пишет 24 Канал.
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Исторический результат для Украины
Судьба поединка была решена уже в первой половине встречи. Хозяева площадки до перерыва сделали себе гандикап в 21 очко, после чего спокойно довели игру до победы со счетом 106:88.
Для Бостона это чемпионство стало первым за 16 лет. "Селтикс" теперь самый успешный клуб в НБА с 18 титулами, опередив Лос-Анджелес Лейкерс (17).
Эта победа стала особенной также для украинского баскетбола. Святослав Михайлюк выиграл свое первое чемпионство в карьере в сильнейшей лиге мира.Важно. До этого только один украинец завоевывал титул в НБА – более 20 лет назад это удавалось Станиславу Медведенку, который в составе Лос-Анджелес Лейкерс становился чемпионом в 2001 и 2002 годах
Отметим, что в финальной серии сезона Святослав Михайлюк появлялся на площадке в трех матчах. Он сыграл почти 15 минут в сумме, в течение которых набрал 5 очков и отметился двумя результативными передачами.
Краткие сведения о карьере Святослава Михайлюка
- Игрок сборной Украины, который начинал свою карьеру в родных Черкасских мавпах.
- По итогам драфта-2018 попал в НБА, где провел уже 6 сезонов.
- До Бостона выступал за Лос-Анджелес Лейкерс, Детройт Пистонс, Оклахома-Сити Тандер, Торонто Рэпторз, Нью-Йорк Никс и Шарлотт Горнетс.
- В сезоне-2023/2024 во второй раз в карьере пробился с командой в плей-офф НБА, проведя 42 матча в кампании. В среднем играл около 10 минут в поединке и набирал по 4 очка за матч.