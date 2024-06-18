Второй украинец в истории: Михайлюк с Бостоном стал чемпионом НБА

Во вторник, 18 июня, состоялся пятый матч финальной серии НБА-2023/2024. Судьбу чемпионства между собой определяли победители своих конференций Даллас и Бостон.

"Селтикс" к этой встрече подходили с преимуществом в счете 3:1. Поэтому им оставалось одержать последнюю победу для завоевания титула, что они успешно и сделали, пишет 24 Канал.

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Исторический результат для Украины

Судьба поединка была решена уже в первой половине встречи. Хозяева площадки до перерыва сделали себе гандикап в 21 очко, после чего спокойно довели игру до победы со счетом 106:88.

Для Бостона это чемпионство стало первым за 16 лет. "Селтикс" теперь самый успешный клуб в НБА с 18 титулами, опередив Лос-Анджелес Лейкерс (17).

Эта победа стала особенной также для украинского баскетбола. Святослав Михайлюк выиграл свое первое чемпионство в карьере в сильнейшей лиге мира.

. До этого только один украинец завоевывал титул в НБА – более 20 лет назад это удавалось Станиславу Медведенку, который в составе Лос-Анджелес Лейкерс становился чемпионом в 2001 и 2002 годах

Отметим, что в финальной серии сезона Святослав Михайлюк появлялся на площадке в трех матчах. Он сыграл почти 15 минут в сумме, в течение которых набрал 5 очков и отметился двумя результативными передачами.

Краткие сведения о карьере Святослава Михайлюка