Другий українець в історії: Михайлюк з Бостоном став чемпіоном НБА
У вівторок, 18 червня, відбувся п'ятий матч фінальної серії НБА-2023/2024. Долю чемпіонства між собою визначали переможці своїх конференцій – Даллас та Бостон.
"Селтікс" до цієї зустрічі підходили з перевагою у рахунку 3:1. Тож їм залишалося здобути останню перемогу для здобуття титулу, що вони успішно й зробили, пише 24 Канал.
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Історичний результат для України
Доля поєдинку була вирішена вже у першій половині зустрічі. Господарі майданчика до перерви зробили собі гандикап у 21 очко, після чого спокійно довели гру до перемоги з рахунком 106:88.
Для Бостона це чемпіонство стало першим за 16 років. "Селтікс" тепер найуспішніший клуб у НБА з 18 титулами, випередивши Лос-Анджелес Лейкерс (17).
Ця перемога стала особливою також для українського баскетболу. Святослав Михайлюк виграв своє перше чемпіонство в кар'єрі в найсильнішій лізі світу.Важливо. До цього лише один українець здобував титул у НБА – понад 20 років тому це вдавалося Станіславу Медведенку, який у складі Лос-Анджелес Лейкерс ставав чемпіоном у 2001 та 2002 роках
Зазначимо, що у фінальній серії сезону Святослав Михайлюк з’являвся на майданчику у трьох матчах. Він зіграв майже 15 хвилин у сумі, протягом яких набрав 5 очок та відзначився двома результативними передачами.
Короткі відомості про кар'єру Святослава Михайлюка
- Гравець збірної України, який розпочинав свою кар'єру в рідних Черкаських мавпах.
- За підсумками драфту-2018 потрапив у НБА, де провів уже 6 сезонів.
- До Бостона виступав за Лос-Анджелес Лейкерс, Детройт Пістонс, Оклахома-Сіті Тандер, Торонто Репторз, Нью-Йорк Нікс і Шарлотт Горнетс.
- У сезоні-2023/2024 вдруге в кар'єрі пробився з командою у плей-оф НБА, провівши 42 матчі в кампанії. У середньому грав близько 10 хвилин у поєдинку та набирав по 4 очки за матч.