Детройт 6 февраля провел выездной матч против Финикс в рамках регулярного чемпионата НБА. Игра Святослава Михайлюка не помогла клубу избежать 17-го поражения в сезоне.

Как не пытался Детройт, но одержать над Финикс победу не удалось – 109:92. На протяжении всего поединка существенной победой владели именно хозяева площадки, только последнюю четверть за собой оставили гости – 27:24, 30:20, 30:24, 22:24.

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Очередное поражение клуба Михайлюка

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел на паркете за Детройт 15 минут 5 секунд. За сыгранное время украинец набрал 5 очков, сделал 2 передачи и 1 подбор. Также запомнился 2 потерями мяча.

Это поражение стало для клуба украинца уже 17-м в сезоне при 5 победах. Такой показатель не позволяет Детройту выйти из нижней части таблицы Восточной конференции – последнее 15 место. Их соперник Финикс идет 5-м в Западной конференции. Это уже 12-я победа для клуба.

Следующий матч Детройт сыграет с Лейкерс 7 февраля.

Финикс – Детройт: видеообзор