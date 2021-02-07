В рамках регулярного чемпіонату НБА Детройт Пістонс в двох овертаймах поступилися Лос-Анджелес Лейкерс. Гра закінчилася з рахунком 129:135.

Лейкерс – Детройт 135:129 2OT (27:29, 36:25, 25:24, 18:28, 12:12, 17:11)

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Українець Святослав Михайлюк провів 39 хвилин в цьому матчі. Це найкращий показник за кількістю ігрового часу в сезоні.

Михайлюк набрав 11 очок + 6 підбирань + 3 передачі, реалізувавши 44,4% кидків з гри, 37,5% – триочкових. Показник корисності склав "-1".

Українець став 5-м за результативністю в складі своєї команди і другим – серед гравців, що вийшли з лави (Джош Джексон набрав 28 очок).

Лейкерс – Детройт відеоогляд