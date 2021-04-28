Бостон – Оклахома 115:119 (24:29, 25:26, 29:23, 37:41)

В течение всего матча баскетболисты Оклахомы были впереди в счете. Лишь третья четверть осталась за Бостоном.

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Свое время на паркете получил украинец Святослав Михайлюк. Атакующий защитник сыграл за Оклахому 18 минут 26 секунд. За это время баскетболист набрал 6 очков, сделал 4 передачи и такое же количество подборов. Также запомнился 2 перехватами, одним персональным фолом и таким же количеством технических.

Оклахоме удалось прервать серию из поражений, которая длилась целых 14 матчей. Следующий поединок клуб украинца проведет 30 апреля дома против Нью-Орлеана.

Бостон – Оклахома видеообзор