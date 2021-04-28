Бостон – Оклахома 115:119 (24:29, 25:26, 29:23, 37:41)

Протягом усього матчу баскетболісти Оклахоми були попереду у рахунку. Лише третя чверть залишилась за Бостоном.

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Свій час на паркеті отримав українець Святослав Михайлюк. Атакувальний захисник зіграв за Оклахому 18 хвилин 26 секунд. За цей час баскетболіст набрав 6 очок, зробив 4 передач та таку ж кількість підбирань. Також запам'ятався 2 перехопленнями, одним персональним фолом та такою ж кількістю технічних.

Оклахомі вдалось перервати серію з поразок, яка тривала аж 14 матчів. Наступний поєдинок клуб українця проведе 30 квітня вдома проти Нью-Орлеана.

Бостон – Оклахома відеоогляд