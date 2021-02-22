Детройт в ночь с 21 на 22 февраля провел поединок на выезде против Орландо в рамках регулярного чемпионата НБА. Украинский баскетболист Святослав Михайлюк набрал за гостей лишь 5 очков.

На протяжении всего матча баскетболисты Орландо диктовали свою игру на родном паркете. Только третья партия осталась за гостями. В итоге – 105:96 (28:26, 28:22, 27:28, 22:20).

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Неудачная игра Детройта

Свое время на паркете получил и украинец в составе Детройта Святослав Михайлюк. Атакующий защитник провел на площадке 15 минут 29 секунд. За это время украинец набрал 5 очков, сделал два подбора и одну передачу. Также запомнился одной потерей мяча и однажды сыграл на перехвате.

Михайлюк стал шестым по результативности в своей команде. Героем встречи стал черногорский центровой Орландо Никола Вучевич – 37 очков и 12 подборов.

Это поражение стало уже 22-м у сезонов НБА, Детройт продолжает занимать последнее 15 место в Восточной конференции. В их активе лишь 8 побед. А вот их соперник в матче занимает 12 строчка.

В следующем матче игроки Детройта постараются взять реванш в Орландо. Второй поединок между этими клубами состоится уже 24 февраля.

Орландо – Детройт видеообзор