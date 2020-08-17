Український півзахисник Богдан Михайличенко відзначився голом у дебютному матчі за "Андерлехт". Його дії на полі високо оцінили експерти та поставили найвищий бал.

У другому турі чемпіонату Бельгії "Андерлехт" Михайличенка зустрічався із "Сент-Трюйденом". Відомий портал InStat оцінив гравців у цьому матчі.

Це неймовірно: Українець Михайличенко забив дебютний гол за "Андерлехт": відео

Найкращий у команді

Після першого тайму "Андерлехт" перемагав з рахунком 1:0. Гол забив саме Михайличенко. Українець не зустрів опору суперників та продерся у штрафний гостей, звідки і завдав влучного удару.

Експерти високо оцінили дебют Михайличенка. Його рейтинг ефективності у матчі склав 367 очок. За 79 хвилин ексзахисник "Зорі" виконав 100 ТТД з браком у 15%. Богдан одного разу пробив у ворота суперника, віддав дві гострі передачі та виграв аж 17 єдиноборств із 23. Також здійснив 10 перехватів та 4 підбирання.

Додамо, що 3 серпня Михайличенко офіційно перейшов у бельгійський клуб. Контракт 23-річного українця розрахований на 4 роки.

Кар'єра Богдана Михайличенка