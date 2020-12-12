В пятницу, 11 декабря, Андерлехт Богдана Михайличенко на собственном поле принимал Генк. Команда украинца одержала минимальную победу.

В рамках 16-го тура чемпионата Бельгии Андерлехт ждал сложный поединок. В стартовом составе вышел украинский защитник Богдан Михайличенко, пишет 24 канал.

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Победный гол

Весь первый тайм команда Венсана Компани пыталась отличиться в поединке. Но гол прилетел аж в середине второй половины игры. На 59-й минуте защитник Генка сфолил на Лукасу Нмечи – пенальти. Арбитр побежал посмотреть ВАР, но после видеоповтора не поменял свое решение.

К отметке подошел сам пострадавший и хладнокровно обыграл голкипера – 1:0. Этот гол открыл счет во встрече. А впоследствии стал и последним.

Михайличенко не запомнился ничем результативным, только на 69-й минуте увидел перед собой желтую карточку.

В итоге минимальная победа Андерлехта – 1:0. Команде украинца удалось прервать безвыигрышную серию в Бельгии. После победы клуб украинского защитника с 26 очками занимает 4 место. Генк же с 31 пунктом продолжает возглавлять таблицу.

Момент с пенальти смотрите видео