У п'ятницю, 11 грудня, Андерлехт Богдана Михайліченка на власному полі приймав Генк. Команда українця здобула мінімальну перемогу.

У рамках 16-го туру чемпіонату Бельгії на Андерлехт чекав складний поєдинок. У стартовому складі вийшов український захисник Богдан Михайліченко, пише 24 канал.

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Переможний гол

Весь перший тайм команда Венсана Компані намагалась відзначитись у поєдинку. Але гол прилетів аж у середині другої половини гри. На 59-й хвилині захисник Генка сфолив на Лукасу Нмечі – пенальті. Арбітр побіг переглянути ВАР, але після відеоповтору не змінив свого рішення.

До позначки підійшов сам постраждалий та холоднокровно переграв голкіпера – 1:0. Цей гол відкрив рахунок у зустрічі. А згодом став і останнім.

Михайліченко не запам'ятався нічим результативним, лише на 69-й хвилині побачив перед собою жовту картку.

У підсумку мінімальна перемога Андерлехта – 1:0. Команді українця вдалось перервати безвиграшну серію у Бельгії. Після звитяги клуб українського захисника з 26 очками посідає 4 місце. Генк ж з 31 пунктом продовжує очолювати таблицю.

Момент з пенальті дивіться відео