У вівторок, 15 грудня, Андерлехт на власному полі приймав Остенде у рамках 18-го туру чемпіонату Бельгії. Господарі у меншості мінімально перемогли суперника.

У стартовому складі Андерлехта вийшов український легіонер Богдан Михайліченко. На позиції правого захисника українець відіграв увесь матч та допоміг команді святкувати другий успіх поспіль у чемпіонаті Бельгії, пише 24 канал.

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Вольова перемога

У середині першого тайму господарі на полі показали, хто фаворит у зустрічі. Нмеча скористався безглуздою помилкою оборонця. На замасі прибрав одного суперника, потім другого та пробив у дальній кут. Голкіпер доторкнувся кінчиками пальців до м'яча, але врятувати власні володіння так і не зміг. Рахунок матчу було відкрито – 1:0.

Перший гол

По перерві Андерлехт збільшив рахунок. Господарі класно обігрались у стіночку. Лише ціною порушення правил гравці Остенде змогли зупинити гольову атаку – пенальті. До позначки підійшов автор першого гола у матчі Нмеча та просто познущався з голкіпера. Такий удар панєнкою воротар міг легко забрати до рук, але завчасно впав, а м'яч пролетів над ногами голкіпера – 2:0.

Порушення правил

Пенальті

За 20 хвилин до кінця зустрічі господарі придумали самі собі проблеми – вилучення отримав Лісссенс. Гостям вдалось реалізувати більшість. На 83-й хвилині після розіграшу штрафного Михайліченко головою скинув м'яч на свого голкіпера, щоб розрядити ситуацію. Але гра воротаря у цьому епізоді бажає кращого. Голкіпер затримався на лінії та не встиг забрати м'яч до рук. Його випередив Макгіен та перевів м'яч у ворота – 2:1.

Гол від гостей

Цей гол поставив грубу крапку у зустрічі. Андерлехт здобув другу перемогу поспіль. Після звитяги команда українця вийшла на 4 сходинку у турнірній таблиці.