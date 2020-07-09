Наставник "Динамо" Олексій Михайличенко прокоментував повернення Кубка України в Київ вперше за 5 років. Напередодні "Динамо" перемогло "Ворсклу" і 12-й раз в історії завоювало трофей.

В інтерв'ю клубному сайту "Динамо" Михайличенко назвав ціль "Динамо" на останні матчі сезону.

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"Динамо" хоче в Лігу чемпіонів

Попри перемогу в Кубку України, що гарантує "Динамо" учать у груповому етапі Ліги Європи, київський клуб прагне грати в Лізі чемпіонів. Для цього киянам слід посісти друге місце в чемпіонаті України.

"Тут не потрібно говорити головне або другорядне завдання. Не може бути Кубок другорядним завданням, не може бути Ліга чемпіонів другорядною. Це головне завдання для такого клубу, як "Динамо" Київ, і завжди буде головним", – сказав Михайличенко.

За словами тренера, вся команда підтримала підготовку до чемпіонату, а не святкування здобуття Кубку України.

Я повторюся, що ми з хлопцями поговорили – якщо вас влаштовує Ліга Європи, давайте святкувати, якщо нам мало цього і потрібна Ліга чемпіонів, давайте готуватися до наступної гри. Тільки готуватися до наступної гри, інших варіантів не розглядає вся команда,

– заявив Михайличенко.

Які шанси в "Динамо"

За три тури до завершення чемпіонату України "Динамо" посідає третю сходинку.

Кияни набрали рівну кількість очок з "Десною" – по 55, але чернігівці утримують друге місце завдяки кращій статистиці в очних матчах.

"Динамо" залишилося зіграти з "Олександрією" (12 липня), "Зорею" (16 липня) та "Колосом" (19 липня).