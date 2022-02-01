Марина: Михаил меня очень поддерживал

Украинская прыгунья в длину заявила, что обратилась к психологу по окончании сезона. На Олимпиаде Марина досадно остановилась в шаге от медали, из-за чего, по ее словам, у нее просто рухнул мир.

К теме Перенесла просто катастрофически тяжело, – Бех-Романчук о выступлении на Олимпиаде-2020

Сначала думала, что смогу справиться сама, благодаря поддержке мужа. Он выступил успешно на Олимпиаде-2020, у нас дома вся родня за него радовалась. Однако я ходила закрытая в себе, мне казалось, что у меня просто мир рухнул,

– сказала Марина.

Она отметила, что Михаил Романчук ее поддерживал, однако прыгунье в длину все равно не удавалось избавиться от плохого ощущения.

"Михаил меня очень поддерживал. Но когда прошел определенный промежуток времени, поняла, что все равно не могу избавиться от этого ощущения. Постоянно думала, что вот я не справилась, не могла себе сама простить, что не забрала то, что я хотела. Просто не могла примириться с этими мыслями", – рассказала спортсменка.

Бех-Романчук отметила, что работает со специалистом до сих пор и надеется, что это поможет ей в будущем.

"Поэтому потом я обратилась к специалисту, с которым работаю и в дальнейшем. Надеюсь, что этот человек в будущем поможет мне на это по-другому смотреть. Также хочу верить, что это положительно повлияет на мои дальнейшие выступления", – резюмировала Марина.

О подготовке к новому сезону, возобновлении после Олимпийских игр в Токио, а также супружеской жизни читайте в интервью Марины Бех-Романчук на сайте 24 канала.

Как супруги выступили на Олимпиаде-2020