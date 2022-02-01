Марина: Михайло мене дуже підтримував

Українська стрибунка у довжину заявила, що звернулася до психолога після закінчення сезону. На Олімпіаді Марина прикро зупинилася за крок від медалі, через що, за її словами, в неї просто рухнув світ.

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Спочатку думала, що зможу справитися сама, завдяки підтримці чоловіка. Він виступив успішно на Олімпіаді-2020, у нас вдома вся рідня за нього раділа. Проте я ходила закрита у собі, мені здавалося, що у мене просто світ рухнув,

– сказала Марина.

Вона зазначила, що Михайло Романчук її підтримував, проте стрибунці у довжину все одно не вдавалося позбутися погано відчуття.

"Михайло мене дуже підтримував. Та коли пройшов певний проміжок часу, зрозуміла, що все одно не можу позбутися цього відчуття. Постійно думала проте, що от я не впоралася, не могла собі сама пробачити, що не забрала те, що я хотіла. Просто не могла примиритися з цими думками", – розповіла спортсменка.

Бех-Романчук зазначила, що співпрацює зі спеціалістом досі та сподівається, що це допоможе їй у майбутньому.

"Тому потім я звернулася до спеціаліста, з яким працюю й надалі. Сподіваюся, що ця людина в майбутньому допоможе мені на це по-іншому дивитися. Також хочу вірити, що це позитивно вплине на мої подальші виступи", – резюмувала Марина.

Про підготовку до нового сезону, відновлення після Олімпійських ігор у Токіо, а також подружнє життя читайте в інтерв'ю Марини Бех-Романчук на сайті 24 каналу.

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