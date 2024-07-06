Уже несколько месяцев в интернете ходят слухи об отношениях Михаила Мудрика с российской моделью Виолеттой Грачевой, о чем свидетельствовали много похожих публикаций в инстаграме. Ситуация обострилась после того, как россиянка показала цветы, подаренные на день рождения, где на одном из букетов были инициалы "ММ".

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Гневная реакция Мудрика

Факт того, что с украинцем была также россиянка подогрел и тот факт, что в сторис Мудрика слышно итальянского комментатора, а Грачева уже несколько дней постит фотографии из Италии.

Пост с мемом по этой ситуации появился на аккаунте "Брутального футбола", где в комментариях к сообщению Мудрик решил вылить злость.

Один из пользователей написал, что это личная жизнь украинца и задал вопрос, во что превратился ресурс. На этот комментарий Мудрик дал ответ.



Комментарий Михаила под постом в Инстаграме / Фото "Брутальный футбол"

Отметим, что недавно Виолетта намекнула на разрыв со своей второй половинкой, отметив, что она должна гордиться своим мужем, а не стесняться его.