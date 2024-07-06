Уже кілька місяців в інтернеті вірусяться чутки про стосунки Михайла Мудрика з російською моделлю Віолеттою Грачовою, про що свідчили багато схожих публікацій в інстаграмі. Ситуація загострилася після того, як росіянка показала квіти, подаровані на день народження, де на одному з букетів були ініціали "ММ".

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Гнівна реакція Мудрика

Факт того, що з українцем була також росіянка підігрів і той факт, що в сторіс Мудрика чути італійського коментатора, а Грачова вже кілька днів постить світлини з Італії.

Пост з мемом щодо цієї ситуації з'явився на акаунті "Брутального футболу", де в коментарях до допису Мудрик вирішив вилити злість.

Один з користувачів написав, що це особисте життя українця і поставив питання, у що перетворився ресурс. На цей коментар Мудрик дав відповідь.



Коментар Михайла під дописом в Інстаграмі / Фото "Брутальний футбол"

Відзначимо, що нещодавно Віолетта натякнула на розрив зі своєю другою половинкою, зазначивши, що вона має пишатися своїм чоловіком, а не соромитись його.