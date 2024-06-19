Уже несколько месяцев в интернете ходят слухи об отношениях Михаила Мудрика с российской моделью Виолеттой Грачевой, о чем свидетельствовали много похожих публикаций в инстаграме. Ситуация обострилась после того, как россиянка показала цветы, подаренные на день рождения, где на одном из букетов были инициалы "ММ".

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Что сказал Малиновский о возможных отношениях Мудрика

На пресс-конференции Руслана спросили, как в сборной может так уживаться, что у кого-то родственники воюют или близкие, а кто-то, есть большая вероятность, что покупает товары в России. На это футболист ответил лишь встречными вопросами, поскольку не понимал о ком идет речь.

После того как журналист объяснил за отношения Мудрика с российской моделью, Малиновский высказал свое мнение.

Я такое первый раз слышу. Я не знаю, где это написано. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что не знаю, правда это или нет. То, что могут писать, это не всегда правда,

– ответил полузащитник сборной Украины.

Отметим, что недавно Виолетта намекнула на разрыв со своей второй половинкой, отметив, что она должна гордиться своим мужем, а не стесняться его.