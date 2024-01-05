Сегодня, 5 января, свой день рождения отмечает один из лучших украинских футболистов Михаил Мудрик. Вингеру Челси и сборной Украины исполнилось 23 года.

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Карьера Михаила стремительно развивалась в последние годы. Еще в 2020 году он был игроком ротации в Десне, а через два с половиной года стал самым дорогим украинским футболистом в истории.

В составе Шахтера Мудрик забил 9 голов в 26 матчах и зимой 2023-го перешел за 70 миллионов евро в Челси. Там украинец долго запрягал, но уже в этом сезоне имеет на своем счету 4 гола.

Кроме того, Вингер уже наиграл 16 матчей за сборную Украины и забил один гол. 24 канал решил упомянуть топ-пятерку самых красивых мячей Михаила на взрослом уровне. Что очень любопытно, все они были забиты в октябре!

5. Шахтер – Александрия 2:2 (29 октября 2022 года)

Открывает хит-парад гол в ворота Александрии в УПЛ в октябре 2022 года. После паса от Петряка Мудрик вышел один на один с кипером и уже казалось, что отпустил мяч. Впрочем, вингеру удалось оббежать вратаря и с очень острого угла в последний момент пробить по пустым воротам.

Мяч в ворота Александрии (с 05:03):

4. Шахтер – Динамо 3:1 (16 октября 2022 года)

Перед этой игрой с Александрией дончане одолели принципиального соперника в дерби. Второй гол киевлянам забил как раз Михаил, которому удался идеальный бильярдный удар в дальний угол с линии штрафной.

Видео гола Мудрика в ворота Динамо (с 04:19):

3. Селтик – Шахтер 1:1 (25 октября 2022 года)

Мудрик забивал Селтику в обоих матчах, но гол в Шотландии поразил всех фанатов и привлек к игроку из-за рубежа. Украинец смог пройти с мячом из центра поля, сместиться в центр, найти скважину для удара и мощным "черпачком" заставить кипера Селтика капитулировать. Тот мяч помог вырвать ничью, которая гарантировала дончанам выход в Лигу Европы.

Гол в ворота Селтика (с 00:43):

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2. Челси – Арсенал 2:2 (21 октября 2023 года)

Из четырех мячей за Челси особо выделяется гол Мудрика в ворота Арсенала. В начале второго тайма украинец с фланга хотел навесить в центр, но получился удар, которым Михаил красиво опрокинул вратаря "канониров" Давида Райю.

Как Мудрик убивал Арсеналу:

1. Мальта – Украина 1:3 (17 октября 2023 года)

Лучший для себя гол Михаил забил за несколько дней до боя с Арсеналом. Это был его первый и пока единственный мяч в составе сборной Украины. Под конец матча против Мальты Вингера удался шикарный и идеально точный удар из-за пределов штрафной. Невероятная красота!

Видео гола Мудрика Мальте: