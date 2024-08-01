Полесье – Олимпия 1:2

Голы: Кушниренко, 1 – Флоруц, 11, Дурдов, 90+3.

Житомирское Полесье отыграло свой второй еврокубковый матч в сезоне 2024-2025. Команда Имада Ашура в польском Гливице "примет" словенскую Олимпию, пишет 24 Канал.

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Упустили даже ничью

Дебют получился для "волков" неудачным. В Словении Полесье без шансов уступило сопернику со счетом 0:2. Это делало Олимпию явным фаворитом перед ответным матчем.

Тренер украинцев сделал несколько замен в стартовом составе. Место в воротах вернул себе Кудрик, справа в защите вышел Тейлор, в нападении нашлось место для новичка Бристрича, а в опорной зоне – для Кушниренко.

Интересно знать. На трибунах за матчем наблюдал чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик. За день до этого боксер провел тренировку с командой Имада Ашура.

Последний помог Полесью повести в счете уже на первой минуте. Богдан отметился точным выстрелом издали после подачи с фланга и скидки от Назаренко. Житомирцы хотели на кураже сравнять счет по итогу двух игр.

Видео гола Кушниренко:

Впрочем, уже на 11 минуте Олимпия поймала "хозяев" на контратаке. Защитники дали Флоруцу принять мяч после заброса из глубины и точно пробить в ближний угол.

Видео гола Флоруца:

Полесье в дальнейшем владело инициативой, но по количеству опасных моментов наблюдался приблизительный паритет. Во втором тайме свои моменты имели Назаренко, Бристрич и Тейлор. Но гостей спасала стойка и неточность житомирцев.

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"Волки" имели все шансы хотя бы не проиграть словенцам, но в компенсированное время Олимпия смогла оформить второй гол. После подачи Силвы со штрафного защита Полесья забыла о Дурдове в своей площадке. Хорват точно пробил между ног Кудрику.

Видео гола Дурдова:

Таким образом этот матч стал последним еврокубковым для Полесья в этом сезоне. Подопечные Имада Ашура сконцентрируются на УПЛ, а от нашей страны на евроарене остаются Шахтер, Динамо и Кривбасс.