Мудрик вернулся в Шахтер: эмоциональное видео прощание с "горняками"
Источник:инстаграмм Шахтера
Не успел Михаил Мудрик 11 февраля сыграть за Челси, как уже 12 февраля прибыл в расположение Шахтера. Футболист "аристократов" приехал, чтобы попрощаться с родной командой.
11 февраля Михаил Мудрик вышел в стартовом составе Челси в матче против Вест Хэма. Украинец отыграл 67 минут, не отличился результативными действиями, но помог "аристократам" вырвать ничью 1:1.
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Щемящее прощание с родной командой
Единственный гол в составе Челси забил Жуан Феликс. Украинского левого вингера заменил на поле Хаким Зиеш. После поединка Мудрик уехал в Варшаву, где свою последнюю подготовку в плей-офф Лиги Европы проводит Шахтер.
Михаил тепло простился с родной командой, ведь перед трансфером футболиста в Челси, это не удалось сделать. Мудрик сказал прощальные слова команде, которая пожелала ему ответных успехов в АПЛ.
В заключение левый вингер оставил футболку Шахтера со своим автографом и принял букет от опытного защитника "горняков" Николая Матвиенко.
Мудрик попрощался с Шахтером: смотрите видео
Отметим, что после ухода из Шахтера Мудрик провел уже 3 матча в футболке лондонского клуба. Однако себе в актив Михаил может занести только дебютную игру против Ливерпуля (0:0). В двух последующих встречах украинец фактически себя никак не проявил.
Главное о Михаиле Мудрике
- Мудрик отыграл за основу Шахтера 44 матча, в которых забил 12 голов и отдал 17 ассистов.
- Кроме донецкого клуба, успел поиграть в аренде за киевский Арсенал и черниговскую Десну. Также поиграл за Шахтер-2.
- Левый вингер заключил контракт с Челси до конца июня 2031 года.
- Шахтер выручил за своего питомца желанные 100 миллионов (70 миллионов евро плюс 30 миллионов в виде бонусов).
- Украинец выступает за Челси под 15-м номером.
- В текущем сезоне в составе обеих команд отыграл суммарно 21 матч, в которых наколотил 10 мячей и сделал 8 результативных передач.