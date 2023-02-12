Мудрик вернулся в Шахтер: эмоциональное видео прощание с "горняками"

Не успел Михаил Мудрик 11 февраля сыграть за Челси, как уже 12 февраля прибыл в расположение Шахтера. Футболист "аристократов" приехал, чтобы попрощаться с родной командой.

11 февраля Михаил Мудрик вышел в стартовом составе Челси в матче против Вест Хэма. Украинец отыграл 67 минут, не отличился результативными действиями, но помог "аристократам" вырвать ничью 1:1.

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Щемящее прощание с родной командой

Единственный гол в составе Челси забил Жуан Феликс. Украинского левого вингера заменил на поле Хаким Зиеш. После поединка Мудрик уехал в Варшаву, где свою последнюю подготовку в плей-офф Лиги Европы проводит Шахтер.

Михаил тепло простился с родной командой, ведь перед трансфером футболиста в Челси, это не удалось сделать. Мудрик сказал прощальные слова команде, которая пожелала ему ответных успехов в АПЛ.

В заключение левый вингер оставил футболку Шахтера со своим автографом и принял букет от опытного защитника "горняков" Николая Матвиенко.

Мудрик попрощался с Шахтером: смотрите видео

Отметим, что после ухода из Шахтера Мудрик провел уже 3 матча в футболке лондонского клуба. Однако себе в актив Михаил может занести только дебютную игру против Ливерпуля (0:0). В двух последующих встречах украинец фактически себя никак не проявил.

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