В субботу, 11 февраля, в матче 23-го тура английской Премьер-лиги встретятся команды Вест Хэм и Челси. Стал известен состав "синих", в котором они начнут поединок.

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Доверие главного тренера Челси

Несмотря на неудачный предыдущий матч против Фулхэма (0:0), тренер Челси Грэм Поттер вновь доверил Мудрику место в стартовом составе. Украинский вингер сможет продемонстрировать свою незаменимость для команды и помочь одержать победу.

Состав Челси: Кепа Аррисабалага, Джеймс, Бадьяшиль, Силва, Кукурелья, Фернандес, Лофтус-Чик, Мадуэке, Мудрик, Хаверц, Феликс

Состав "синих" на Вест Хэме / twitter.com/ChelseaFC

Важно! Матч 23 тура АПЛ между Челси и Вест Хэмом начнется в 14:30 по киевскому времени.

Напомним, что Михаил Мудрик сыграл два матча за "синих". В дебютном поединке он вышел на замену с Ливерпулем (0:0) и заслужил положительные отзывы болельщиков и специалистов. А вот первую игру в основе украинец не может занести в актив. По словам Грэма Поттера, украинец перенес простуду и не успел полностью восстановиться.