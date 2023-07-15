Михаил Мудрик попал в тройку самых быстрых футболистов по итогам Лиги чемпионов. Вингер Челси уступил только звездному защитнику Баварии.

Достойно внимания Все в стиле ретро: Челси представил новую форму, а Мудрик принял участие в олдскульной фотосессии.

В этом плане таланта хоть отбавляй

Михаил Мудрик всегда отличался феноменальной скоростью, которую все неоднократно отмечали. Как только украинец перебрался в Английскую Премьер-лигу, сразу же показал одну из своих сильнейших сторон, поскольку в первом же своем матче в футболке Челси установил рекорд с помощью своей сверхъестественной скорости. Конечно же, такой показатель поразил тамошних поклонников футбола.

Но вот похвастаться быстротой Мудрик имел возможность еще в Лиге чемпионов. Украинец занял второе место в рейтинге самых быстрых футболистов ЛЧ с показателем 36,6 километра в час. От победителя Михаил отстал всего на 0,5 километра за кодину. Первым же стал левый защитник мюнхенской Баварии Альфонсо Дэвис, продемонстрировавший результат в 37, 1 километра в час и забравший награду самого быстрого футболиста в Лиге чемпионов.

Следует отметить, что данный показатель покорился Мудрику еще в футболке донецкого Шахтера (в ничейном матче с Селтиком 1:1). Тогда украинец стал самым быстрым игроком по итогам группового этапа престижного клубного турнира.

Топ-10 самых быстрых футболистов / инстаграмм Лиги чемпионов