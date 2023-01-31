Неожиданный скандал: британцы раскритиковали Мудрика за песню американского рэпера

Не успел Михаил Мудрик стать игроком Челси, как попал в неприятный скандал. Придирчивые британцы нашли у футболиста видеоклип песни с расистским подтекстом.

Украинскую звезду Челси Михаила Мудрика подвергли критике из-за использования оскорбительного расового термина в видеоклипе. О скандальной ситуации сообщил британский таблоид The Sun.

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В чем обвиняют Мудрика

Летом прошлого года украинец выложил на платформу TikTok 40-секундное видео с песней американского рэпера Lil Baby. На нем Михаил вместе с приятелем перепевают хит Freestyle 2017 года.

В тексте песни используется слово на букву "Н", которое считается оскорбительным и расистским. С тех пор ролик просмотрели 214 тысяч раз.

За это, казалось, невинное видео Мудрик получил волну критики пользователей соцсетей. Кроме того, организация Kick It Out, борющаяся с проявлениями расизма в английском футболе, выступила с объяснением.

Слово на букву "Н" глубоко обидчиво. Его использование известными лицами в футболе только будет способствовать отторжению людей от этого спорта.

– разъяснили в организации.

Следует отдать должное Михаилу, который извинился за видео и удалил его из соцсети.

Михаил глубоко сожалеет за любое оскорбление, которое могло вызвать его видео в TikTok прошлого июля. Хотя его намерением было просто процитировать слова песни, Михаил сожалеет о своем решении и искренне соглашается, что это было неприемлемо,

– заявил представитель футболиста.

Благодаря фантастическому трансферу Михаил Мудрик получил статус мегазвезды на Туманном Альбионе. Теперь каждый его шаг и изречение будет тщательно изучаться. И только одна неосторожная фраза может нанести значительный ущерб репутации футболиста. Будем надеяться, что теперь Михаил будет радовать болельщиков только своей игрой и не попадать в скандалы.

, свой ближайший матч Челси сыграет в пятницу, 3 февраля. В поединке 22-го тура АПЛ "синие" сыграют против Фулхэма.

Ранее сообщалось, что украинский легион в английской Премьер-лиге может пополниться еще одним футболистом. Динамовец Илья Забарный в последний день трансферного окна подпишет контракт с аутсайдером АПЛ Борнмутом.