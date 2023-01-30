Донецкий Шахтер получит за переход своего бриллианта вместе с бонусами 100 миллионов евро. Во время эфира ТаТоТакэ ведущий программы сообщил, что на 5 миллионов из этой суммы претендует спортивный директор Днепра-1 Евгений Красников.

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Функционер с раннего детства принимал участие в становлении футболиста, вел его дела, поэтому требует процент с трансфера талантливейшего футболиста Украины. Впрочем, сам Евгений Красников опроверг эту информацию.

Красников не требовал денег

"Это полная глупость. Я ни на что не претендую. И не могу претендовать, я же не агент. Это полная ерунда или информационный вброс. Кто-то захотел пропиариться, сказал глупость, а люди слушают.

То, что я как наставник для Миши с детства, это одно. Но у него есть агенты, Люндовский и Алехин, которых я ему порекомендовал. И они его вели много лет. А я функционер, не имею права быть посредником", – сказал Красников.

Следует отметить, что на платеж солидарности за воспитание Мудрика (около 3 миллионов евро) в разных долях претендуют пять клубов: харьковский Металлист, Днепр, киевский Арсенал, Десна и Шахтер. Однако старый Металлист разорился, а потому его доля скорее всего попадет УАФ. Также прекратил свое существование Днепр.