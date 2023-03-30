Оформил первый ассист, скоро будет и первый гол за Челси, – Мудрик кормит фанатов обещаниями

Михаил Мудрик не сомневается в своих будущих победах. Украинский вингер уверяет об этом своих фанатов и хейтеров.

Выступающий за лондонский Челси украинский талант обещает, что его дебютный гол за "аристократов" уже на пороге. Также Михаил Мудрик отметил, что может сыграть и не на традиционной позиции на поле.

Достойно внимания Еще один защитник: Ковалец вступился за Мудрика после провала в матче против Англии

Никогда не сдаваться

Украинский вингер уверяет, что перемены – это всегда движение вперед, а их за последний год у Мудрика произошло достаточно. Также Михаил отметил, что он не впервые встречается со стрессовыми ситуациями, однако он полностью к ним готов. К тому же молодой исполнитель устроил определенный "анонс" своим хейтерам.

За последний год произошло много изменений в моей футбольной жизни, но для меня лучше, когда эти изменения есть, чем их совсем нет. Чувствую давление, но это не в первый раз в карьере, мне все нравится. Однажды тот человек, который назвал меня лузером, скажет, что я победитель. Время покажет,

– считает Мудрик.

Также Михаил рассказал, что он смело может сыграть и на не родной для себя позиции, если это нужно команде, чтобы забивать голы, и ему импонирует. Мудрик назвал "плюсы" и "минусы" этой амплуа, с которой он сталкивался. В конце Михаил дал громкое обещание его украинским болельщикам и фанатам Челси.

Позиция в поле? Могу сыграть нападающего. Это хорошая позиция, когда мяч приходит к тебе вниз, но мне сложнее, когда идет борьба в воздухе. Иногда мне лучше действовать как 9-й номер, иногда лучше атаковать с фланга. В матче с Лестером у меня был первый ассист, а скоро будет первый гол,

– заверил Мудрик.

Все идет кувырком