Выступающий за лондонский Челси украинский талант обещает, что его дебютный гол за "аристократов" уже на пороге. Также Михаил Мудрик отметил, что может сыграть и не на традиционной позиции на поле.
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Никогда не сдаваться
Украинский вингер уверяет, что перемены – это всегда движение вперед, а их за последний год у Мудрика произошло достаточно. Также Михаил отметил, что он не впервые встречается со стрессовыми ситуациями, однако он полностью к ним готов. К тому же молодой исполнитель устроил определенный "анонс" своим хейтерам.
За последний год произошло много изменений в моей футбольной жизни, но для меня лучше, когда эти изменения есть, чем их совсем нет. Чувствую давление, но это не в первый раз в карьере, мне все нравится. Однажды тот человек, который назвал меня лузером, скажет, что я победитель. Время покажет,
– считает Мудрик.
Также Михаил рассказал, что он смело может сыграть и на не родной для себя позиции, если это нужно команде, чтобы забивать голы, и ему импонирует. Мудрик назвал "плюсы" и "минусы" этой амплуа, с которой он сталкивался. В конце Михаил дал громкое обещание его украинским болельщикам и фанатам Челси.
Позиция в поле? Могу сыграть нападающего. Это хорошая позиция, когда мяч приходит к тебе вниз, но мне сложнее, когда идет борьба в воздухе. Иногда мне лучше действовать как 9-й номер, иногда лучше атаковать с фланга. В матче с Лестером у меня был первый ассист, а скоро будет первый гол,
– заверил Мудрик.
Все идет кувырком
- Молодой талант, пришедший в состояние "аристократов" за огромную сумму, пока не оправдывает ожиданий. Михаил Мудрик провел уже семь матчей за Челси, и только в одном поединке он подвергся хвастовству, а не критике со стороны фанатов (в дебютном против Ливерпуля).
- Результативность украинца тоже не впечатляет. За этот период он успел отдать только одну произошедшую голевую передачу. в матче против Лестера в рамках АПЛ. В той же встрече Михаил забил гол, но из офсайда.
- Неуверенность Мудрика перешла и в сборную Украины. Михаил стал н самым плохим игроком матча отбора к Евро-2024 со сборной Англии.