Український талант, який виступає за лондонський Челсі, обіцяє, що його дебютний гол за "аристократів" вже на порозі. Також Михайло Мудрик зазначив, що може зіграти і не на традиційній для себе позиції на полі.

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Ніколи не здаватись

Український вінгер запевняє, що зміни – це завжди рух вперед, а їх за останній рік у Мудрика сталося предостатньо. Також Михайло зауважив, що він не вперше зустрічається зі стресовими ситуаціями, проте він повністю до них готовий. До того ж, молодий виконавець влаштував певний "анонс" своїм хейтерам.

За останній рік трапилося багато змін у моєму футбольному житті, але для мене краще, коли ці зміни є, аніж їх зовсім немає. Відчуваю тиск, але це не вперше у кар'єрі, мені все подобається. Одного разу та людина, яка назвала мене лузером, скаже, що я переможець. Час покаже,

– вважає Мудрик.

Також Михайло розповів, що він сміло може зіграти і на не рідній для себе позиції, якщо це потрібно команді, аби забивати голи, та й та йому імпонує. Мудрик назвав "плюси" та "мінуси" цієї амплуа, з якими він стикався. На кінець Михайло дав гучну обіцянку його українським вболівальникам та фанатам Челсі.

Позиція на полі? Можу зіграти форварда. Це хороша позиція, коли м'яч приходить до тебе низом, але мені складніше, коли йде боротьба у повітрі. Іноді мені краще діяти як 9-й номер, іноді – краще атакувати з флангу. У матчі з Лестером у мене був перший асист, а скоро буде перший гол,

– запевнив Мудрик.

Все йде шкереберть