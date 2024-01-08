В четвертьфинале Кубка английской лиги против Ньюкасла Михаил Мудрик появился на поле на 78-й минуте при счете 0:1. Украинец спас свою команду от вылета из турнира. Михаил сравнял счет в компенсированное время (1:1) и забил решающий пенальти в послематчевой серии (4:2).

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Награда нашла героя

За эти достижения Мудрик был признан лучшим игроком четвертьфинальных матчей. С первой наградой украинского вингера поздравили на официальной странице Челси.

Михаил Мудрик со своим первым трофеем / twitter.com/ChelseaFC

Напомним, Михаил Мудрик стал игроком Челси 15 января 2023 года. За это время он сыграл 37 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 голевых передачи. Это первая награда 23-летнего футболиста в Англии.

Важно! Полуфинал Кубка английской лиги Миддлсбро – Челси состоится 9 января. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.