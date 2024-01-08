У чвертьфіналі Кубка англійської ліги проти Ньюкаслу Михайло Мудрик з'явився на полі на 78-й хвилині за рахунку 0:1. Українець врятував свою команду від вильоту з турніру. Михайло зрівняв рахунок у компенсований час (1:1) та забив вирішальний пенальті у післяматчевій серії (4:2).

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Нагорода знайшла героя

За ці досягнення Мудрика було визнано найкращим гравцем чвертьфінальних матчів. З першою нагородою українського вінгера привітали на офіційній сторінці Челсі.

Михайло Мудрик зі своїм першим трофеєм / twitter.com/ChelseaFC

Зазначимо, що Михайло Мудрик став гравцем Челсі 15 січня 2023 року. За цей час він зіграв 37 матчів, забив 4 м'ячі та віддав 4 гольові передачі. Це перша нагорода 23-річного футболіста в Англії.

Важливо! Півфінал Кубка англійської ліги Мідлсбро – Челсі відбудеться 9 січня. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.