На военных объектах Ирана произошли мощные взрывы после нападения дронами, которые вероятно, были организованы Израилем. Михаил Мудрик также решил напомнить своему 1 миллиону подписчиков в инстаграммах о событии.

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Минимализм от украинца

Михаил Мудрик после прочитанных новостей решил также хоть как-то отреагировать. Украинский вингер Челси намекнул на израильские удары по иранской военной инфраструктуре.

Фото из истории Михаила Мудрика / инстаграммы украинского футболиста.

Иран же начал бросать угрозы в сторону Израиля. и уверяет, что последствия после атаки будут. Что известно о взрывной ночи в Иране читайте дальше.