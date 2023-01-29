На військових об'єктах Ірану сталися потужні вибухи після нападу дронами, які ймовірно були організовані Ізраїлем. Михайло Мудрик також вирішив нагадати своєму 1 мільйону підписників у інстаграм про подію.

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Мінімалізм від українця

Михайло Мудрик після прочитаних новин вирішив також бодай якось відреагувати. Український вінгер Челсі натякнув на ізраїльські удари по іранській військовій інфраструктурі.

Фото з історії Михайла Мудрика / інстаграм українського футболіста.

Що відомо про вибухову ніч у Ірані