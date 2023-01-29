На військових об'єктах Ірану сталися потужні вибухи після нападу дронами, які ймовірно були організовані Ізраїлем. Михайло Мудрик також вирішив нагадати своєму 1 мільйону підписників у інстаграм про подію.
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Мінімалізм від українця
Михайло Мудрик після прочитаних новин вирішив також бодай якось відреагувати. Український вінгер Челсі натякнув на ізраїльські удари по іранській військовій інфраструктурі.
Фото з історії Михайла Мудрика / інстаграм українського футболіста.
Що відомо про вибухову ніч у Ірані
- Іран ж розпочав кидати погрози у сторону Ізраїля та запевняє, що наслідки після атаки будуть.
- Також вибухова ніч у Ірані може вплинути на постачання зброї Росії.
- ЗМІ почали вибудовувати різні версії того, що сталось у Ірані, які зібрав 24 канал.