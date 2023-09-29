Мудрик посвятил победу фанам Челси, устроившим ему бурные овации

Михаил Мудрик провел хороший поединок третьего круга Кубка лиги против Брайтона. Украинец получил овации трибун, а Челси наконец-то прервало ужасную серию в начале сезона.

"Аристократы" минимально обыграли команду Роберто Де Дзерби благодаря голу Николя Джексона 1:0. Вышедший в старте Челси Михаил Мудрик провел на поле 68 минут и сорвал овации лондонских трибун. Вместо него на поле появился Рахим Стерлинг.

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Фанаты долго этого ждали

Левый вингер сборной Украины провел отличный матч и помог своей команде прервать безголевую серию без побед. Ведь из-за провальной игры над Челси уже начали смеяться.

Фаны Челси стоя и бурными аплодисментами провели Мудрика на смену. Едва ли не впервые, когда болельщики "синих" остались довольны игрой украинца.

После поединка Мудрик изложил фотографию с главным тренером команды Маурисио Почеттино, на которой видно, как наставник подсказывает талантливому футболисту.

Из-за этой публикации Михаил обратился к болельщикам лондонского клуба и поблагодарил их за поддержку. Украинец заверил, что фаны заслужили эту долгожданную победу.

Очень счастлив за наших болельщиков. Эта победа – для вас. Вы заслужили это,

– написал Михаил.



Мудрик обратился к фанам Челси / Скриншот из инстаграммы Михаила

Отметим, что Почеттино рассказал, как возвращает уверенность Мудрику во время тренировочного процесса.

Ведь от игры Михаила, за которого заплатили сумасшедшие деньги, ожидали большего. А пока Мудрик далёк от своей идеальной игры, которую показывал в футболке Шахтера.

В новом сезоне-2023/2024 украинский футболист принял участие в 6 матчах, в которых пока не отмечался результативными действиями, хотя имел несколько хороших наград, стать автором голевого ассиста, если бы его партнеры по команде реализовали свои моменты.

Свой следующий матч Челси проведет 2 октября на выезде против Фулхэма.