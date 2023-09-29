"Аристократи" мінімально обіграли команду Роберто Де Дзербі завдяки голу Ніколя Джексона 1:0. Михайло Мудрик, який вийшов у старті Челсі, провів на полі 68 хвилин та зірвав овації лондонських трибун. Замість нього на полі з'явився Рахім Стерлінг.

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Фанати довго цього чекали

Лівий вінгер збірної України провів чудовий матч та допоміг своїй команді перервати безгольову серію без перемог. Адже через провальну гру із Челсі вже почали глузувати.

Фани Челсі стоячи та бурхливими оплесками провели Мудрика на заміну. Чи не вперше, коли уболівальники "синіх" залишились задоволені грою українця.

Після поєдинку Мудрик виклав світлину з головним тренером команди Маурісіо Почеттіно, на якій видно, як наставник дає підказки талановитому футболісту.

Через цю публікацію Михайло звернувся до уболівальників лондонського клубу та подякував їм за підтримку. Українець запевнив, що фани заслужили на цю довгоочікувану перемогу.

Дуже щасливий за наших уболівальників. Ця перемога – для вас. Ви заслужили на це,

– написав Михайло.



Мудрик звернувся до фанів Челсі / Скриншот із інстаграму Михайла

До слова. Свій наступний матч Челсі проведе 2 жовтня на виїзді проти Фулхема.