Одним из тех, кто может покинуть "синих", является Михаил Мудрик. Это может произойти уже зимой и в его услугах заинтересованы два больших европейских клуба, сообщает испанское издание Fichajes.net.

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Новые варианты для Мудрика

Возможность подписания украинского вингера оценивают мюнхенская Бавария и французский Марсель. Переход может состояться как на правах аренды, так и на правах полноценного трансфера.

Отмечается, что сейчас вариант с переездом в Лигу 1 является более вероятным, чем продолжение карьеры в Бундеслиге. В таком сценарии очень заинтересован наставник "провансальцев" Роберто Де Дзерби, который тренировал Мудрика в Шахтере.

Итальянец верит в Михаила и считает, что может рассчитывать на лучшие качества украинца, а также сможет помочь ему их раскрыть. Также этот вариант может быть приоритетным для Мудрика из-за гарантии большего количества игровой практики.

К слову. Ранее сообщалось, что украинский вингер может также продолжить карьеру в Италии. Челси рассматривает возможность грандиозного обмена на звезду Серии А.

Напомним, что в сезоне-2024/25 Михаил Мудрик провел 4 матча за "синих", в которых смог заработать один пенальти, результативными действиями пока не отличался.

Следующий матч Челси проведет 21 сентября против Вест Хэма. Стартовый свисток прозвучит в 14:30.