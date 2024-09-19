Одним із тих, хто може залишити "синіх", є Михайло Мудрик. Це може статися вже взимку й у його послугах зацікавлені два великі європейські клуби, повідомляє іспанське видання Fichajes.net.

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Нові варіанти для Мудрика

Можливість підписання українського вінгера оцінюють мюнхенська Баварія та французький Марсель. Перехід може відбутися як на правах оренди, так і на правах повноцінного трансферу.

Зазначається, що наразі варіант з переїздом в Лігу 1 є більш ймовірним, ніж продовження кар'єри в Бундеслізі. У такому сценарії дуже зацікавлений наставник "провансальців" Роберто Де Дзербі, який тренував Мудрика в Шахтарі.

Італієць вірить у Михайла та вважає, що може розраховувати на найкращі якості українця, а також зможе допомогти йому їх розкрити. Також цей варіант може бути пріоритетнішим для Мудрика через гарантію більшої кількості ігрової практики.

До слова. Раніше повідомлялося, що український вінгер може також продовжити кар'єру в Італії. Челсі розглядає можливість грандіозного обміну на зірку Серії А.

Нагадаємо, що в сезоні-2024/25 Михайло Мудрик провів 4 матчі за "синіх", в яких зміг заробити один пенальті, результативними діями поки не відзначався.

Наступний матч Челсі проведе 21 вересня проти Вест Гема. Стартовий свисток пролунає о 14:30.