Михаил Мудрик в зимнее трансферное окно может покинуть лондонский Челси. Украинский вингер планирует перейти в другую команду на правах аренды.

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Мудрик в поисках стабильной игровой практики

Сообщают, что Михаил Мудрик, вингер Челси, может покинуть "аристократов" в ближайшее трансферное окно. Напомним, что 23-летний футболист недавно подписал контракт со скандальным агентством Вадима Шаблия – ProStar.

Новые агенты Мудрика плодотворно работают над тем, чтобы вингер нашел себе новую команду в которой он будет получать желаемый объем игрового времени. В связи с тем, что карьера Михаила в Лондоне забуксовала.

Украинский футболист может остаться в Челси, только при единственном условии. Если Мудрик сможет прогрессировать под руководством нового тренера "синих" Энцо Марески.

К слову. Михаил Мудрик перешел из Шахтера в Челси зимой 2023 года и заключил соглашение сроком на 8 лет. Украинский вингер обошелся аристократам в 100 миллионов евро, включая бонусы.

За время выступлений в составе "пенсионеров" Мудрик сыграл в 59 матчах на клубном уровне, забил 7 голов и отдал пять результативных передач. В новой кампании 23-летний вингер сыграл в четырех играх и заработал пенальти в квалификации Лиги конференций против Серветта.