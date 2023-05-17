Челси готово указать на дверь Мудрику: топ-3 претендента на украинца и условия трансфера
Источник:Fichajes.net
Уже летом 2023-го лондонское Челси может попрощаться с рядом футболистов. Под ротации в составе может попасть даже 100-миллионное приобретение "синих" Михаил Мудрик.
22-летний левый вингер перебрался в Челси только в середине января 2023 года, подписав долгосрочный контракт до конца июня 2031 года. Однако может так сложиться, что Мудрик не пробудет в Лондоне даже года.
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"Синие" готовы попрощаться с Мудрика
Челси рассматривает вариант аренды или продажи Михаила. Украинский футболист не оправдал надежд, которые возлагали на него сразу с момента перехода. Адаптация Мудрика в АПЛ происходит очень сложно. С 15 января украинец провел за Челси всего 15 матчей, в которых отличился 2 ассистами. Дебютного гола Михаил за "аристократ" пока не забил.
Такая неуверенная игра заставляет руководство Челси задуматься о будущем Михаиле в команде. По информации источника, "синие" готовы рассмотреть солидные предложения по Мудрику.
Также в Челси вроде бы не исключают даже полноценный трансфер украинца. Но, конечно, есть одно условие. Предложение должно быть таким, которое сможет перекрыть большую часть затраченных на приобретение Мудрика средств.
Кто интересуется Мудриком и условия от Челси
Среди потенциальных покупателей на Мудрика называют тройку топ-клубов Европы – Ювентус, Севилью и Арсенал. Интересно, что в составе последнего Михаил мог оказаться гораздо раньше, если бы не выбрал Челси.
Другой источник El Gol Digital сообщило условия, при которых Мудрик может добраться до Севильи. Самое главное – речь идет только об аренде украинского левого вингера.
Челси отдаст Михаила в команду, которая будет играть в следующем сезоне-2023/2024 в еврокубках, а в идеале – в Лиге чемпионов.
Победа в Лиге Европы позволит Севилье сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне-2023/2024.
Клуб, который хочет купить Мудрика, должен взять на себя выплату зарплаты украинца, которая составляет 5,9 миллиона евро в сезон. За аренду "синие" не будут просить денег.
- Что касается двух других заинтересованных клубов, то Ювентус, которому вернули очки, идет на 2-м месте в Серии А, имея в своем активе 69 баллов. Туринцы уступает лишь досрочному чемпиону Италии Наполи.
- Арсенал же с 81 пунктом тоже идет вторым, уступая лидеру АПЛ МанСити 4 балла. "Канонирам" будет крайне сложно завоевать чемпионство английского первенства, вылетевшее из их рук в последних турах сезона-2022/2023.