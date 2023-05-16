На левом фланге Челси Михаила Мудрика успешно заменил Рахим Стерлинг, ставший автором быстрого дубля в ворота соперника. Однако даже эти два гола не позволили "аристократам" победить при поддержке родных трибун.

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Финальный свисток зафиксировал боевую ничью 2:2.

После поединка Михаил Мудрик решил прогуляться по лондонским улицам.Михаил показал, что проводит свое свободное время не только в спортзале, как это привыкли видеть его подписчики в инстаграмме. Ведь футболист много работает вне футбольного поля, чтобы еще больше улучшить свои сильные стороны.

Мудрик сделал фото в стильных очках, дополнявших его образ.



Мудрик прогулялся по улицам Лондона / Скриншот из инстаграмма футболиста

Напомним, что недавно украинский футболист прилетал в Мадрид, чтобы увидеть финал мужского ATP 1000 между Карлосом Алькарасом Гарфией и немцем Яно-Леннардом Штруффом, в котором победил испанец.

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