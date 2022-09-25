Отпугивает ценник: Роберто Де Дзерби хочет переманить в Брайтон лидера Шахтера

Итальянский специалист хочет усилить свою новую команду игроком, с которым работал в донецком Шахтере. Правда, феерический старт сезона для футболиста существенно поднял ценник.

Последнее трансферное окно ознаменовалось большим спросом на украинских футболистов. Многие наши игроки сменили клубы, однако на выход из УПЛ переходов не было.

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Не сменил команду и талант Шахтера Михаил Мудрик, которым активно интересовались Байер, Брентфорд и Арсенал. Теперь же после успешного старта сезона появились новые претенденты на игрока.

Европейские СМИ сообщали о заинтересованности со стороны Милана, Ливерпуля и Севилии. Также в борьбу за украинца включился и Брайтон.

Недавно тренером "чаек" был назначен Роберто Де Дзерби, в прошлом сезоне работавший в Шахтере. Именно этот фактор и приближает переход Михаила в Брайтон.

Впрочем, британцев может отвлечь цена. Ранее сообщалось, что Шахтер не готов продавать Мудрика менее чем за 50 миллионов евро.

Мудрик – лидер Шахтера В этом сезоне Михаил стал настоящим лидером Шахтера в пяти матчах за "горняков" он забил 3 гола и отдал два ассиста. Именно украинец лидирует по системе гол+пас в Лиге чемпионов среди всех игроков (2+2). Читайте также Переход Мудрика в Эвертон сорвался из-за 100-миллионного трансфера МЮ Сам Шахтер тоже неплохо начал сезон. В УПЛ дончане взяли 10 очков в четырех играх и занимают второе место. А в ЛЧ команда Игоря Йовичевича разгромила на выезде Лейпциг (4:1) и сыграла вничью с Селтиком (1:1).